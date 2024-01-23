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DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Öğrencileri Başarı Sertifikalarını Aldı

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DAÜ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BAŞARI SERTİFİKALARIYLA ONURLANDIRILDI
DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Öğrencileri Başarı Sertifikalarını Aldı

DAÜ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BAŞARI SERTİFİKALARIYLA ONURLANDIRILDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri düzenlenen Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni’yle onurlandırıldı. Katılımın yoğun olduğu törende 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarılı olan öğrencilere sertifikaları öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

 

“Teori ile Pratik Toplumsal Fayda Yararına Buluşuyor”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, başarılarından ötürü öğrencileri takdir ederek, katılımcılara teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Aliefendioğlu, dijital teknolojilerin her geçen gün gelişim gösterdiği bir alanda yayıncılık ve gazetecilik faaliyetlerinin de çeşitliliğine değinerek, eğitim programlarındaki dinamik yeniliklere dikkat çekti. Öğrencilerin mezun olmadan önce fakülte bünyesinde yer alan teknolojik olanaklarla farklı formatlarda içerik üreticiliği yapabilmelerinin önemine değinen Prof. Dr. Aliefendioğlu, teori ile pratiği toplumsal fayda yararına buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

 

Yapay Zeka Etik Değerlerle Birlikte Kullanılıyor

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ise törende yaptığı konuşmada, başarılı öğrencileri ve öğrencileri yetiştiren öğretim üyelerini tebrik ederek, fakülte olarak her bölümde teknolojik altyapıyı güçlendirmeye çalıştıklarını ve tüm imkanları öğrencilerle buluşturduklarını kaydetti. Prof. Dr. Ersoy ayrıca öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, yapay zekanın günümüzdeki meslekler için önemine dikkat çekti ve derslerde ve ders dışında yapay zekayı etik değerler içinde kullanmaya başladıklarını ifade etti.

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