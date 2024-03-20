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DAÜ’de Kintsugi Felsefesiyle Tarihi Eserlerin Onarımı Üzerine Çalışma Gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde düzenlenen etkinlikte, Av. Arb. Birgül Feyzioğlu liderliğinde "Kusurlarını Mükemmelleştirme Sanatı" konulu proje çalışması gerçekleştirildi.
DAÜ’de Kintsugi Felsefesiyle Tarihi Eserlerin Onarımı Üzerine Çalışma Gerçekleştirildi

DAÜ’DE BİRGÜL FEYZİOĞLU’NUN KATILIMI İLE “KUSURLARI MÜKEMMELLEŞTİRME SANATI” KONULU PROJE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği sefiresi ve müze eğitimcisi Av. Arb. Birgül Feyzioğlu Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Laboratuvarı ev sahipliğinde düzenlenen “Kusurlarını Mükemmelleştirme Sanatı” konulu proje çalışmasına katıldı. 19 Mart 2024 Salı günü, 14:00 – 15:30 saatleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında onarım üzerine gelişmiş Japon geleneği olan Kintsugi felsefesi ile tarihi eserlerin koruma onarım farkındalığını geliştirmek amaçlandı.

 

DAÜ’de eğitim gören 10 öğrencinin katıldığı söz konusu etkinlikte kırık seramik parçalarını yapıştırmak suretiyle birleştirerek isteğe bağlı olarak boyama şeklinde seramiğin tamamlanması gerçekleştirildi. Etkinlikte, DAKMAR’dan Konservatör Elif Doğru ve Kemal Keledi çalışmalar sırasında Av. Arb. Feyzioğlu’na eşlik ederek katkı koydular.

 

DAKMAR Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman konu ile ilgili yaptığı açıklamada Av. Arb. Birgül Feyzioğlu’na katılımlarından ve verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, gerçekleştirilen uygulama çalışması ile öğrencilerin hem tarihi eserlerdeki koruma ve onarım sürecinin uygulaması üzerine farkındalık geliştirdiklerini hem de Kintsugi felsefesi ışığında kusurların iyileştirilmesi ile ilgili bakış açısı kazandıklarını vurguladı.

 

Söz konusu çalışma sonunda katılımcılar, tarihi eserlerdeki koruma onarım sürecinin görünenden daha zahmetli olduğunu ve onarımın yalnızca fiziki değil felsefi bir boyutu olduğunun farkına vardıklarını belirttiler.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe’nin de katıldığı etkinlik sonunda Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından katkı ve desteklerinden dolayı Av. Arb. Feyzioğlu’na tabak takdim edildi.

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