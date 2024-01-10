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DAÜ'de Rauf Raif Denktaş'ın Anılarından Oluşan Sergi 11 Ocak'ta Açılıyor

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DAÜ'de Rauf Raif Denktaş'ın Anılarından Oluşan Sergi, Kurucu Cumhurbaşkanı'nın 100. Yaş Günü ve 12. Ölüm Yıl Dönümü Anısına Açılıyor: Zengin İçeriğiyle Göz Kamaştıran Sergi, 11 Ocak'ta Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda Başlıyor
DAÜ'de Rauf Raif Denktaş'ın Anılarından Oluşan Sergi 11 Ocak'ta Açılıyor

 

DAÜ’DE KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF RAİF DENKTAŞ’IN ANILARINDAN OLUŞAN SERGİ AÇILIYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın 12. ölüm yıl dönümü ve 100. yaş günü anısına “DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi” düzenliyor.

 

Denktaş Vakfı, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu ve Gazeteci İsmet Ezel’in arşivlerinden derlenen sergide, DAÜ bünyesinde bulunan fotoğraf ve materyaller de yer alacak. Serginin Açılış Töreni 11 Ocak 2024 Perşembe günü, saat 18:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

 

Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği; öğrenci asistanların arşiv çalışmasında, DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü’nün ise kurulum aşamasında katkı sağladığı sergide, Denktaş’ın üniversitede çekilen fotoğrafları, dönemin gazete haberleri ve ilgili materyaller bulunuyor.

 

DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi, 18 Ocak 2024 tarihine kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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