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DAÜ’den Ödüllü Fotoğraf Yarışması

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Birimine bağlı Fotoğrafçılık Kulübü Ödüllü Fotoğraf Yarışması düzenliyor.
DAÜ’den Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Kulüp Eğitmeni ve Danışmanı Mert Yusuf Özlük’ten aldığımız bilgiye göre; “Üniversitemiz uzun yıllardır sokak hayvanlarına ev sahipliği yaparak kampüste onlar için özel yaşam alanı sağlıyor ve masraflarını karşılıyor. Bu durum DAÜ’yü de diğer üniversitelerden daha farklı kılarak öğrencilerin adeta onlarla birlikte aynı kampüsü paylaşarak arkadaş gibi yaşamalarını sağlamaktadır. Biz de Fotoğrafçılık Kulübü olarak bu farkındalığı pekiştirmek adına öğrencilerimize “Kampüsteki Candost” temalı fotoğraf yarışması organize ederek onların kampüste yaşayan köpekleri fotoğraflayarak, onlarla daha iyi iletişim kurmalarını da sağlamak ve bu bağlamda öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak ve daha duyarlı olmalarını sağlamak istedik. Onları teşvik etmek adına düzenlediğimiz ödüllü fotoğraf yarışmasına tüm DAÜ öğrencilerinin katılımını bekliyoruz.” dedi. 

Yarışmanın juri üyeleri ise şöyle;
Fotoğraf Sanatçısı/Akademisyen: Mert Yusuf Özlük 
Fotoğraf Sanatçısı: İrem Siyahgöz
Fotoğraf Sanatçısı: Hasan Bağlar
Ödüller ise, Birinciye 1000 tl ikinciye 750 tl ve üçüncüye ise 500 tl takdim edilecek. 
Katılım koşulları ise şöyle;
1.Tek kategoriden oluşacak, DAÜ öğrencilerinin katılımına açık olacak.
2.Kampüsteki Candostlar (Köpekler) çekilecek.
3. daufotograf@gmail.com adresine Rumuz ile fotoğraflar gönderilecek. 
Son katılım: 18 Mayıs 2018 saat 17:00’ye kadar devam edecek.
Detaylı bilgiye www.facebook.com/DAUFotoKulup/adresinden ulaşabilirsiniz...

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