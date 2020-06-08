DAÜ’den,Pandemi yardım sürecinde katkıda bulunanlar için sertifika töreni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),Koronavirüs COVID-19 Pandemisi dolayısıyla zor durumda olan öğrenciler adına yapılan gönüllü çalışmalaramaddi ve manevi katkı koyan iş insanları, kurum ve kuruluşlar ile “DAÜ Destek Grubu”na teşekkür sertifikası takdim etmek amacıyla, 9 Haziran 2020 Salı günü, saat 14:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda,Sertifika Töreni düzenliyor.

DAÜ’nün akademik, yönetsel personel ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik DAÜ Destek Grubu, 19 Mart 2020 itibarıyla DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-PER-SEN, DAÜ-KOOP, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Kızılay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Belediyeler, Muhtarlıklar, fırınlar, birçok yardımsever kurum ve kuruluş, gönüllü iş insanları, yerel üreticiler ve yardım kuruluşlarının kendilerine yapmış olduğu temizlik, sebze ve gıda bağışlarını kampüs içinde ve dışında bulunan öğrencilere dağıtımını yaparak, bu zorlu süreçte öğrencilere destek olmuştur. DAÜ Destek Grubu bu kapsamda bugüne kadar gerek DAÜ öğrencisi gerekse diğer üniversitelere kayıtlı 7000’i aşkın öğrenciye 10,000’in üzerinde gıda ve hijyen malzemesi sağlamış ve dağıtımını gerçekleştirmiştir.

DAÜ tarafından, 9 Haziran 2020 Salı günü bu kapsamda düzenlenecek olan Sertifika Töreni ile söz konusu sürece katkıda bulunanlara teşekkür etmek amacıyla sertifika takdim edilecek.