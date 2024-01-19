DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü tarafından “İleri Fotoğrafçılık” dersi kapsamında düzenlenen DAÜ’lü öğrencilerin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı ve DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Gökçe’nin önderliğinde yürütülen “İleri Fotoğrafçılık” dersi kapsamında belgesel fotoğraftan kavramsal fotoğrafa, deneysel fotoğraftan yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflara 17 farklı projeden seçilen toplam 60 fotoğraflık karma sergiye yoğun ilgi gösterildi.

Öğrencilerinin Objektifinden Yansıyan Fotoğraflar

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Gökçe, eğitmenliğini yaptığı “İleri Fotoğrafçılık” dersi kapsamında öğrencilerinin bir akademik dönem boyunca üzerinde çalıştıkları bireysel projelerinin fotoğraflarını izleyicilerle buluşturmuş olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Dr. Gökçe, fotoğrafların yalnızca anı yansıtmadığını, onların, geçmişin ve şimdinin bir bileşkesi olarak kendisine yönelen bakışlarla diyalog halinde olduğunu belirtti. DAÜ İletişim Fakültesi’nin çok kıymetli bir değeri olan merhum Doç. Dr. Wilbert Skip Norman’ın doğum gününde yapmış oldukları sergi açılışının anlamına da vurgu yapan Dr. Gökçe, kendi çektiği fotoğrafların ilk kez 23 yıl önce Skip Norman’ın öğrencisiyken İletişim Fakültesi’nde dönem sonu öğrenci sergisinde sergilendiğini belirtti. Bugün kendi öğrencilerinin sergisini aynı fakülte çatısı altında açmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dr. Gökçe, öğrencilerini tebrik ederek açılışa katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Sergi Wilbert Skip Norman’a İthaf Edildi

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy sergide yaptığı konuşmada, öğrencilerin pratik derslerde çektikleri fotoğrafların sergilenmesinin önemli olduğunu ve sergi ile birlikte daha geniş bir kitlenin beğenisine sunulduğunu belirtti. Öğrencilerin fakültede aldıkları dersler kapsamında pratik uygulama yapabildiklerini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, serginin İletişim Fakültesi’nin dekanlığını da yapmış olan merhum Doç. Dr. Wilbert Skip Norman’a ithaf edilmesinin kendileri için büyük gurur olduğunu kaydetti.

Sergide, öğrencilerden Ahmet Mete Yiğit, Aslı Akaylı, Hüseyin Barut, Asmin Dila Oral, Aydın Çınaroğlu, Bamlak Alemayehu Lemma, Berk Deniz Ceylani, Fatih Abiç, Güney Genç, Louis Kalanga Mahunde, Mohamad El Tawil, Nujin Dilba Karakulak, Tyasdeer Said Al Tamimi, Semiha Mortazavi, Sanem Yılmaz, Valeria Poberejet ve Yağız Günal’ın çekmiş olduğu fotoğraflar yer aldı.