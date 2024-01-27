DAÜ’NÜN ULUSLARARASI AÇILIMLARI DEVAM EDİYOR

Güney Florida Üniversitesi (South Florida University) Otelcilik ve Turizm Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çobanoğlu, DAÜ’ye Rektör olarak atanan Prof. Dr. Kılıç’ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Kılıç ise Prof. Dr. Çobanoğlu’nu DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki eğitim kurumu arasında güzel işlerin yapılacağına inandığını aktardı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yeni vizyon ve misyon çalışmaları kapsamında uluslararası açılımlara çok önem verildiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, Güney Florida Üniversitesi ile iş birliği bağı kurulmasının iki kuruma da olumlu katkıları olacağını ifade etti.