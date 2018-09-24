  • BIST 99.547
  • Altın 236,857
  • Dolar 6,1013
  • Euro 7,1788
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Dayakçı polis memuru mahkemede suçlu bulundu!

» »
Ziyamet karakolunda yaşanan olayla ilgili mahkeme yarın cezayı açıklayacak
Dayakçı polis memuru mahkemede suçlu bulundu!

Avukat Öncel Polili gelinen son aşamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;

İyi şeyler de olmuyor değil.2016 yılı Ağustos ayında, Ziyamet Karakolu'nda, işkence gören veya en azından insanlık dışı muameleye tabi tutulan Zeki Yorgancıoğlu'nun yapmış olduğu şikayet sonucunda soruşturma yapıldı ve Polis Memuru Mehmet Özcan'a savcılık tarafından dava açıldı ve bu gün Mehmet Özcan mahkeme tarafından suçlu bulundu. Mehmet Özcan'ın cezasını mahkeme yarın verecek. Mehmet Özcan'ın işlemiş olduğu suç Bedensel Fiili Zarar Veren Eylemli Saldırı suçudur ve hafif bir suç olarak ceza yasasında yer almaktadır. Her ne kadar da karar sevindirici olsa da polislerin karakollarda uyguladığı şiddet İnsan Hakları hukuku bakımından işkence veya insanlık dışı muamele suçudur ancak gelmiş geçmiş tüm hükümetler ceza yasasına işkence ve insanlık dışı muamele suçunu düzenlemekten kaçınmaktadır ve dolayısıyla işkence veya insanlık dışı muamele yapan kişiler gerekli cezayı almamaktadırlar. KKTC meclisi tarafından onaylanan İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'de açıkça işkence ve insanlık dışı muamelenin suç olarak düzenlenmesini öngörmektedir. Hepsinin dışında görevini yerine getiren savcı Ahmet Özlemler'e de teşekkür etmek lazım

İlgili Haber;

Karakoldaki dayak savcılığa taşındı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Algan’dan Sadıkoğlu’na ziyaret20 Eylül 2018 Perşembe 14:21
  • Çayırova'da kayıp şahıs20 Eylül 2018 Perşembe 12:22
  • Geri dönüşüm kutuları İskele’de20 Eylül 2018 Perşembe 10:46
  • Orada elektrik kesintisi var19 Eylül 2018 Çarşamba 18:33
  • Metin Güllü adaylıktan çekildi18 Eylül 2018 Salı 15:08
  • Kamuda kış mesaisi başladı17 Eylül 2018 Pazartesi 09:28
  • İskele'de 22 yaşına hayata gözlerini yumdu14 Eylül 2018 Cuma 21:35
  • Karpaz'da kanunsuz avlanma, iki tutuklama14 Eylül 2018 Cuma 13:38
  • Dürüst Mahkeme'de para cezasına çarptırıldı!11 Eylül 2018 Salı 19:12
  • İskele'de motosiklet kazası09 Eylül 2018 Pazar 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti