Dayakçı polis memuru mahkemede suçlu bulundu!

Avukat Öncel Polili gelinen son aşamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;

İyi şeyler de olmuyor değil.2016 yılı Ağustos ayında, Ziyamet Karakolu'nda, işkence gören veya en azından insanlık dışı muameleye tabi tutulan Zeki Yorgancıoğlu'nun yapmış olduğu şikayet sonucunda soruşturma yapıldı ve Polis Memuru Mehmet Özcan'a savcılık tarafından dava açıldı ve bu gün Mehmet Özcan mahkeme tarafından suçlu bulundu. Mehmet Özcan'ın cezasını mahkeme yarın verecek. Mehmet Özcan'ın işlemiş olduğu suç Bedensel Fiili Zarar Veren Eylemli Saldırı suçudur ve hafif bir suç olarak ceza yasasında yer almaktadır. Her ne kadar da karar sevindirici olsa da polislerin karakollarda uyguladığı şiddet İnsan Hakları hukuku bakımından işkence veya insanlık dışı muamele suçudur ancak gelmiş geçmiş tüm hükümetler ceza yasasına işkence ve insanlık dışı muamele suçunu düzenlemekten kaçınmaktadır ve dolayısıyla işkence veya insanlık dışı muamele yapan kişiler gerekli cezayı almamaktadırlar. KKTC meclisi tarafından onaylanan İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'de açıkça işkence ve insanlık dışı muamelenin suç olarak düzenlenmesini öngörmektedir. Hepsinin dışında görevini yerine getiren savcı Ahmet Özlemler'e de teşekkür etmek lazım

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