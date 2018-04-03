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Değirmenlik Belediyesi 9. Yiğitler Gafgarıt Festivali bu hafta sonu…

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Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, her yıl geleneksel olarak gerçekleşen festivallerimiz ile kültürümüzü geleceğe taşıdığımızı söyledi.
Değirmenlik Belediyesi 9. Yiğitler Gafgarıt Festivali bu hafta sonu…

Başkan Osman Işısal, yiyeceklerimizden, geleneksel kıyafetlerimize, müziğimizden adetlerimize kadar tüm öz yapımızın bu festivaller sayesinde bugünlere taşındığını kaydederek, Değirmenlik Belediyesi olarak tüm köylere katkılarının eşit derecede sürdüğünü ifade etti. 

Kış aylarının son bulup da bahar aylarının yüz gösterdiği bu günlerde Değirmenlik Belediyesi festivaller için çalışmalara başladı. 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerde gerçekleşen festivalleri A’dan Z’ye planlayan ve organize eden, belediyenin festival ekibi çalışanları kolları sıvadı. 

Huriye Öztümen, Laika Çakır, SevdiyeGökaydın ve Ahmet Topuz’dan oluşan ekip, başta Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal olmak üzere, köy muhtarları ve dernekleri ile görüşmeye başlayarak, ilki Nisan ayında gerçekleşecek ve yaz boyu farklı köylerde yapılacak festivallerin çalışmalarına start verdi. 

8 Nisan Pazar Gafgarıt Festivali’nde buluşuyoruz…

Tamamen Değirmenlik Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen festivallerin ilki, 8 Nisan Pazar günü yapılacak olan “9’uncu Gafgarıt Festivali” olacak. 

“Yiğitler Güzelleştirme Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Derneği” ve Yiğitler Muhtarlığı ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren belediye festival ekibi bu bağlamda, sık sık Yiğitler (Arçoz) köyüne giderek, “Yiğitler Güzelleştirme Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Derneği” üyeleri ve Köy Muhtarı Raşit Sağlam ile bir araya geliyor. 

Sağlık Ekipleri Denetimlerin Başında

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu, Veteriner Hekim Şifa Berkan ve ekibi, bu yıl gerçekleşecek festivallerde kurulacak gıda, yiyecek ve içecek stantlarını denetleyecek. Sağlık Karnesi zorunluluğunun altını çizen Şifa Berkan, festivallerde sağlık karnesi olmayan kişilerin yiyecek içecek satamayacağının altını çizdi. 

Temizlik İşleri Yapılıyor

Değirmenlik Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Halil Öztüccar ise rutin temizlik işleri dışında, festivallerin gerçekleşeceği köylerin temizliklerine sırasıyla başladı. Köylerin ve festival alanlarının her türlü çevre temizliği ekipleri ile birlikte sürdüren Halil Öztüccar, halkın temiz bir çevrede, daha sağlıklı ve huzurlu eğlenebilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

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