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Demokrasi Şampiyonu Sedatgil!

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Demokrasi Şehitleri darts turnuvasıyla anıldı.
Demokrasi Şampiyonu Sedatgil!

Demokrasi Şehitleri darts turnuvasıyla anıldı.

 

Turgut Çalıcı 

 

Lefkoşa Darts Birliğinin, Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği ile organize ettiği darts turnuvası gerçekleşti.

Organize edilen darts turnuvası saygı duruşuyla başlarken turnuva da çekişmeli maçlar gerçekleşti. Gerçekleştirilen anı darts turnuvasında Sedat Sedatgil şampiyon olurken Murat Çınaroğlu ikinci, Ergün Gülenler üçüncü, David Horsel ise dördüncü olmuşmuştur.

Organize edilen darts turnuvasındaysa yan ödül alan kişiler sırasıyla en yüksek sayıdan bitiren Ergün Gülenler, en yüksek sayı atan David Horsel, en az dartsta bitirense Ali Yeşilada olmuştur.

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