Demokratik Sosyalist Sanders'ın yükselişi sürüyor

ABD'de Demokrat Parti içindeki başkan adaylığı yarışı, 'demokratik sosyalist' aday Bernie Sanders'ın yükselişiyle sürüyor. Sanders New Hampshire eyaleti anketinden de birinci çıktı.

ABD'de Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti içindeki adaylık yarışınde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’a karşı kimi aday göstereceklerini belirlemeye çalışan Demokratlarda, aday adayları arasında, 'demokratik sosyalizm'i savunan Vermont Senatörü Bernie Sanders'in yükselişi heyecan ve ilgiyle izleniyor.

SANDERS'E DESTEK YÜZDE 25, BIDEN YÜZDE 16 İLE İKİNCİ OLDU

3 Şubat'ta Lowa eyaletinde başlayacak ön seçimler öncesi Washington Post ve ABC'nin ABD genelindeki anketlerinde eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın birinciliği sürse de, Sanders son olarak, New Hampshire eyaletinde yapılan ankette birinci çıktı. CNN ile New Hampshire Üniversitesi'nin hazırladığı ankette, eyalette yaşayan Demokratlar arasında Sanders'a destek oranı yüzde 25 olurken Joe Biden ise yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı.

Washington Post ile ABC'nin ulusal çapta yapıtığı ankete göre, Biden'ın ülke çapındaki Demokratlar arasında destek oranı yüzde 32. Sanders ise eski başkan yardımcısını yüzde 23 ile ikinci sırada takip ediyor.