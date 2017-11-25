Denktaş:Bütçesizliğin acısını halk çekecek

Denktaş: "Halk acele bir erken seçime gidilmesinin olumsuzluklarını yaşayacak"

“En iyisini #Halkbilir” sloganıyla 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlere giriş yapan Demokrat Parti adaylarının sıralaması bugün yapılıyor.

Lefkoşa Elysium Park’ta gerçekleştirilen seçimde ilk önce Parti Meclisi toplantısında verilen görev ile ilçe başkanları tarafından divan kuruldu.

6 ilçenin oy pusulaları 5 ayrı masaya dağıtılarak dört bin 200 üyenin oy kullanılmasına olanak sağlanıyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, üyelerin oy kullanması sırasında yaptığı açıklamada bugün üye sıralama seçiminin yapıldığını belirterek oylamanın saat 22:00’ye kadar devam edeceğini söyledi.

Halkın acele bir erken seçime gidilmesinin olumsuzluklarını yaşayacağını kaydeden Denktaş, “Bütçenin geçmemesi ile birlikte elimizde sorunlara yönelik kullanabileceğimiz bir enstürüman kalmadı. Bunun acısını hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Denktaş, Birçok kez gerek Bakanlar Kurulunda gerekse bire bir yapılan görüşmelerde, gerek Meclis kürsünden, gerekse basında olumsuzlukların ne olabileceğini anlattığını da ifade etti.