Dennis fırtınası İngiltere ve Galler'de su baskınlarına yol açtı

Güney Galler Polisi çok sayıda toprak kayması ve su baskını ihbarı aldıklarını, bazı vakalarda mahsur kalan insanlar olduğunu açıkladı.
İngiltere'nin batısındaki Worcestershire kentinde polis yetkilileri bir kişinin Teme Nehri'ne kapılmış olduğundan endişelendiklerini duyurdu.
Britanya'yı bir hafta önce etkisi altına alan Ciara fırtınasının halihazırda toprağı suya doyurmuş olmasının, Dennis fırtınasıyla yağan yağmurun yol açtığı hasarı artırdığı belirtiliyor.
Dennis bazı bölgelerde mevsim normallerinde bir ayda gerçekleşecek yağışın iki günde yağmasına yol açtı.
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