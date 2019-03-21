Dikkat! Polis uyardı! Bu yollarda sis var !

Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu ile Çamlıbel Yılmazköy Anayolu üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.
Bu güzergâhları kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu ile Çamlıbel Yılmazköy Anayolu üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.
Bu güzergâhları kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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