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Dikkat! Polis uyardı! Bu yollarda sis var !

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Dikkat! Polis uyardı! Bu yollarda sis var !
Dikkat! Polis uyardı! Bu yollarda sis var !

Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu ile Çamlıbel Yılmazköy Anayolu üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.

Bu güzergâhları kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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