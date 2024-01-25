Dilber'in dansı gündemde... O hocadan sert sözler...

İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlanmadan adından söz ettirdi. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı ise günlerdir gündemde.

Sosyal medyada yayınlanan deprem duasıyla gündem olan Mehmet Emin Kutluay diziyi hedef aldı.

Dizi henüz yayınlanmadan Mehmet Emin Kutluay dizinin reyting rekorları kırdığını iddia etti.

"UTANIYORUM BEN..."

Mehmet Emin Kutluay sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

Türkiye'nin gündemine pavyonda çekilen bir dizi geldi, oturdu. Uzaya gönderdiğimiz astronotumuz bile bu dizi kadar konuşulmadı. Çöpte bulduğu elbiseyi kızına giydiren anne bile bu dizi kadar konuşulmadı. Bir ay boyunca 10 bin lira ile geçimini saklamak zorunda olan emekliler bile bu dizi kadar konuşulmadı değerli kardeşlerim. Elbisesi o kadının giydiği elbise bir mağazada satışa çıkarılmış. Anında o elbise satılmış bitmiş kalmamış. Kadınları mutlu göstermeye çalışan bir dizi. Müslüman kızlarla pavyon hayatının güzel olduğunu lanse etmeye çalışan bir dizi. Kadını meta olarak gösteren bir dizi kadını bir eşya gibi gösteren bir dizi ve bu ülkede bu dizi. Kadını bir eşya gibi gösteren bir dizi. Ve bu ülkede bu dizi rekorlar kırıyor. Utanıyorum ben, neredesin RTÜK neredesin televizyonları denetleyenler. Müslüman kızlarına ahlaksızlığı bu dizilerle lanse etmeye çalışıyorlar değerli kardeşlerim.”