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Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay Avrupa Birliği vize serbestisi süreciyle ilgili kolaylaştırıcı bir yaklaşımla görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, 2024 vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz
Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bozay, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların vize başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığına dikkati çekti.

2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentilerinin bulunduğunu vurgulayan Bozay, "Büyük ihtimalle de bu olacak zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini" dedi.

Borrel'in Türkiye raporu

Bozay, "Borrell raporunu biz de not ettik. Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Vilnius’taki Avrupa Birliği'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur" diye konuştu.

Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağına dikkati çeken Bozay, tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesinin beklendiğine işaret etti.

Bozay, Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda AB tarafına, başta Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerin dile getirildiğini belirterek "Bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun için de (AB) Komisyon'a yetki verilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile 12 Aralık'ta yapılan AB Genel İşler Konseyi Genişleme Sonuçları ile 14-15 Aralık'ta düzenlenen AB Zirvesi Sonuçları'nın ele alındığı telefon görüşmesi yapmıştı.

Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yatırım alanında işbirliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda, AB'nin en kısa zamanda somut adımlar atmasının beklendiğini hatırlatmıştı.

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