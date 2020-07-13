“Diplomatik savaş pozisyonu”

Rum ve Yunan hükümetlerinin, Perşembe günkü AB zirvesi arifesinde “Türkiye’nin cezalandırılması gerektiği” mesajını vermek istediği bunun için de Türkiye’ye yaptırım uygulanması talebiyle hareketlerini koordine etmekte oldukları haber verildi.

Fileleftheros, “Diplomatik Savaş Düzeninde” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile “önlerindeki diplomatik savaş için koordinasyon sağlamak” üzere yarın Atina’ya gideceğini hatırlattı.

Rum ve Yunan hükümetlerinin, AB’nin “Erdoğan’ın sesini kesmek için bu sefer Ankara’ya güçlü bir mesaj göndermesi gerektiği” düşüncesinde olduğunu yazan gazeteye göre, Rum ve Yunan hükümetleri tarafından sunulacak tartışma listesine Aya Sofya konusunun da eklenmesi önerilecek.

Gazeteye göre Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Perşembe günkü AB Zirve’sinde, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) sondajları” nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep edecek. Bunun ötesinde Yunanistan Ankara’ya “Türkiye’nin Yunan MEB’inde emrivakiler yaratma çabasının kabul edilmeyeceği” mesajını vermek istiyor.

Yunanistan Türkiye’ye bu mesajı verebilmek için son dönemde bir diplomatik hareketlilik içerisinde bulunuyor. Bu hareketliliğin ana ekseninde Fransa yer alıyor. Yunanistan, Türkiye’ye karşı “özlü ve sert yaptırım” kararı alınması için Zirve’ye baskı yapmak üzere Fransa, Güney Kıbrıs ve diğer ülkelerle birlikte bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, bakanların fiziki olarak hazır bulunacağı ve Türkiye’nin eylemlerinin gündeminin üst sırasında bulunduğu toplantısı bugün saat 10.30’da başlayacak. Bugünkü toplantıda AB’nin Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, kısa süre önce Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Bugünkü tartışma konusu, Borrell’e Türkiye ile müzakereye başlama yetkisi verilip verilmeyeceğinin kararlaştırılması olacak.

Alithia manşet haberine “Avrupalı Dışişleri Bakanları Türkiye Hakkında Karar Veriyor… Yaptırım mı Diyalog mu?” başlığını attı.

Gazete Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa’nın ileri götürtmekte olduğu “katı çizginin” diğer ortaklarından karşılık bulmadığını, Borrell, Avrupa Komisyonu ve Alman dönem başkanlığının terazinin kefesini Türkiye ile diyalog yönüne ağırlaştırdığını belirtti.

Rum ve Yunan hükümetlerinin, bazı şartlar ile diyaloğa şartlı olarak karşı olmadığı kaydedilen haberde, bugünkü Dışişleri Bakanları Konseyi’nden çıkabilecek maksimum kararın, Borrell’e AB adına Türkiye ile diyaloğa –sonucuna dair katı şart ve ön şartlarla- başlama yetkisi verilmesi olabileceği belirtildi.

Haravgi, “Türk Meydan Okumaları Cevapsız… Kıbrıs ve Yunanistan Sert Yaptırım İstiyor… Avrupalı Dışişleri Bakanları Bugün Toplanıyor… AB’nin Bugüne Kadarki Cevabı Zayıf” başlıklı manşet haberinde, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının AB’nin, Türkiye’nin engellenmesi gerektiğini derhal idrak etmesi gerektiği kanaatinde olduklarını ancak Avrupalı ortaklarının bunu yapıp yapmayacaklarının kesin olmadığını yazdı.

Politis de haberi manşetten şu başlık ve spotlarıyla aktardı:

“AB-Türkiye İlişkisi Karmaşık… 27’lerin Dışişleri Bakanları Bugün Niyetlerini Belirliyor… Aya Sofya ile İlgili Direktif Zaten Ağır Olan Ortamı Daha da Etkiliyor ama Hemen Yaptırıma Götürmüyor… En Muhtemel Senaryo Josep Borrell’e Diyalog Hazırlığına Girme Yetkisi Verilmeden, Durağanlıktır.”