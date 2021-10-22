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DİSİ, kendi adayıyla başkanlık seçimine katılacak!

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DİSİ’nin, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimine kendi adayıyla gideceği belirtildi.
DİSİ, kendi adayıyla başkanlık seçimine katılacak!

Alithia gazetesi “Başkanlık Seçimleriyle İlgili Averof’tan Resmi Prömiyer” başlıklı haberinde,DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün DİSİ kurultayı ve partinin gelecekteki ideolojik   manifestosunun şekillenmesiyle ilgili kongre öncesi diyalog için dün düzenlediği basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi. 

Gazete Neofitu’nun dün bu çerçevede yapmış olduğu “DİSİ’nin 2023 yılındaki başkanlık seçimine kendi adayıyla gireceği” şeklindeki açıklamasına yer verirken Neofitu’nun başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı konusuna ise netlik kazandırmadığını yazdı.

Gazete Neofitu’nun bu açıklamalarının DİSİ’nin başkanlık seçimlerine yönelik talebinin resmi prömiyeri olarak nitelendirildiğini de belirtti. 

Habere göre, ilgili bir soru üzerine Neofitu, DİSİ’nin demokratik ve açık bir parti olduğunu, öyle bir bir partidir ki bu (aday gösterme) süreçte Yannakis Matsis ile Glafkos Klerides, Eleni Theoharus ile Nikos Anastasiadis’in yer aldığını ifade etti. 

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