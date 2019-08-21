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Doğadaki sesleri kaydeden müzisyen ayı saldırısında hayatını kaybetti

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Müziğinde doğadaki sesleri ve hayvan seslerini kullanan Fransız besteci Julien Gauthier, yeni projesi için kayıt yapmak üzere gittiği Kanada'nın Kuzeybatı Bölgesi'nde ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Doğadaki sesleri kaydeden müzisyen ayı saldırısında hayatını kaybetti

Uykusunda gece çadırına giren ayı tarafından sürüklenen 44 yaşındaki Gauthier'in cesedine ertesi gün ulaşılabildi.

Kanada polisinin açıklamasına göre olay 15 Ağustos'ta sabaha karşı meydana geldi.

Doğa tutkusuyla bilinen Gauthier'in birlikte seyahat ettiği biyolog Camille Toscani, sadece deniz ya da havadan ulaşılabilen ücra bölgeden uydu cihazı aracılığıyla yardım sinyali gönderdi.

Toscani, bir boz ayının Gauthier'i gece yarısı sürükleyerek götürdüğünü anlattı. Helikopterle bölgeye ulaşan yardım ekibi kamptaki diğer kişileri tahliye ederken, cesedi bir gün sonra bulabildi.

19 yaşında ailesiyle Kanada'ya yerleşen Gauthier, iki yıldır Brittany Senfoni Orkestrası'nda çalışıyordu.

Geçen yıl hayvan seslerini kaydetmek için Antarktika'daki Kerguelen Adaları'nda beş ay geçiren Gauthier'in bu sesleri kullandığı bestesi Fransız Radyosu'nda yayımlanmıştı.

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