Doğal gaz konusunda uluslararası seminer

Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Üreticileri Birliği’nin (International Association of Oil & Gas Producers) katkılarıyla Güney Kıbrıs’ta doğal gaz konulu bir seminer gerçekleştirileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, doğal gaz konusunda son dönemde kazandığı önemin en büyük göstergesinin, Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Üreticileri Birliği’nin (International Association of Oil & Gas Producers) Güney Kıbrıs’ta konuya ilişkin gerçekleştirilecek bir seminerde sadece katılımcı olması değil aynı zamanda organizatörler arasında bulunması olduğunu iddia etti.

Gazete, söz konusu seminerin, Rum AP Milletvekili ve Akdeniz İçin Siyasi Komite Başkanı Kostas Mavridis ile Rum Doğal Gaz Şirketi’nin de katkıları ve Rum Başkanlık Sarayı’nın himayesinde, 29 Ekim Salı günü Güney Lefkoşa’da gerçekleştirileceğini de vurguladı.

Seminerde, katılımcılara, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz konusundaki gelişmelere ilişkin bilgiler verileceğini belirten gazete, katılımcıların kimleri olacağına ilişkin herhangi bir bilgiye ise yer vermedi.