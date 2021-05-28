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Dolar/TL tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı

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Dolar/TL, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik devam eden endişeler ve ABD verilerinin beklenenden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesiyle 8,50’yi de aşarak tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.
Dolar/TL tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı

Dolar/TL, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik devam eden endişeler ve ABD verilerinin beklenenden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesiyle 8,50’yi de aşarak tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

Dolar/TL dün günün büyük bölümünü 8.45 etrafında geçirdi. Ancak beklentilerden daha güçlü ABD verileri ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş sonrası yükseliş belirginleşti. Kur dün akşam en yüksek 8.5485’e kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08:55’te 8,5050 seviyesinde işlem gördü. Dolar/TL böylece tarihi rekor 8.58 seviyesine bir adım daha yaklaştı. Avro/TL dün 10.4103 ile tarihi rekorunu yenilemesi ardından bu sabah aynı saatte 10,35. Sepet bazında TL 9.43 düzeyinde.

ABD ekonomisi etkili

Amerikan ekonomisinin hızlı toparlanması ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomiye verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini pekiştiriyor. Bu süreç gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken dış finansman ihtiyacı görece yüksek Türkiye gibi ülkeleri ise çok daha fazla etkiliyor.

Takip edilen başlıklar

Bugün iç piyasada Merkez Bankası’nın yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu’nda yer alan ifadeler takip edilecek. Piyasa kapanışı ardından ise S&P’nin olası Türkiye not güncellemesi takip edilecek bir başka veri.

Bankacılar siyasi gündemde 2023 ya da daha erkene alınacak seçimlerde ittifakların nasıl şekilleneceğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapılacak ilk seçimde görevine devam edecek bir oy alıp almayacağını takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son dönemde artan iç siyasi gerginlik de yakından izleniyor. Bu hafta iç siyaset salı ve çarşamba günü piyasada belirgin dalgalanmalara yol açtı.

Piyasaların bir gözü de Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’in 14 Haziran’da yapacağı görüşmede.

MB’deki sık başkan değişimi, uygulanan politikaların ödemeler dengesinde orta vadede sorun yaratabileceği endişesi ve Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı Türkiye ekonomisine ilişkin öne çıkan endişeler.

İlk faiz indirimi ne zaman?

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, MB eski baş ekonomisti Hakan Kara dün katıldığı Dünya Bankası toplantısında, “Para politikası şu anda enflasyon beklentilerini kontrol altına alacak kadar sıkı görünmüyor” dedi. Kara herkesin MB’nin ilk faiz indiriminin zamanlamasını anlamaya çalıştığını belirtirken enflasyon görünümünün ise faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini gösterdiğine dikkat çekti.

MB’nin politika faizini yüzde 19’da tutması hala piyasalardaki satış baskısını hafifleten en büyük etkenlerden. MB sinyal vermese de kısa süre içinde faiz indirimi yapacağı endişesi mart sonundan bu yana TL üzerinde baskı yaratıyor.

Kara, Türkiye ekonomisi için şu anda en büyük risklerden birinin gelişmiş ekonomilerin beklenenden hızlı bir şekilde sıkı para politikasını gevşetme kararı olarak gördüğünü de belirtti.

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