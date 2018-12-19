Dome Otel'de işler karıştı! 2 sendika da otele talip! Otel'e TES'dan sonra Kamu-İş'de talip oldu.

Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Biz paramızla, emeğimizle, bilgi ve birikimimizle Dome Otel'e talibiz. Resmi olarak yazılarımızı Vakıflar İdaresi'ne ilettik."

Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Biz paramızla, emeğimizle, bilgi ve birikimimizle Dome Otel'e talibiz. Resmi olarak yazılarımızı Vakıflar İdaresi'ne ilettik. Hükümetin de bu ihalede fırsat eşitliği yaratmasını bekliyoruz. Ön yargılı olmaya gerek yok. Bazı yerler kapatıldı, batırıldı. Biz Dome Otel'e talibiz ve profesyonel bir şekilde yönetebiliriz. İyi şeyler yapmaya talibiz" dedi.

Dome Hotel neden ihaleye çıkılmıyor?

Dome Hotel neden ihaleye çıkılmıyor? Dome Hotel'in kira mukavelesi 15 Mayıs 2018'te sona erdi.

Girne'de bulunan Vakıflar İdaresi'ne ait Dome Hotel'in sözleşmesi biteli 6 ay oluyor ancak ortada herhangi bir ihale yok.

Sözleşmesi 15 Mayıs 2018'de sona eren Dome Hotel ile ilgili herhangi bir ihale süreci ise bugüne kadar yürütülmedi.

Sözleşme 15 Mayıs'ta bitti

Vakıflar İdaresi'ne ait Dome Hotel'in kira mukavelesi 15 Mayıs 2018'te sona erdi.

Dome Hotel'in kira sözleşmesinin ihaleye çıkılarak mı? Yoksa elden teklifle mi uzatılacağı ise merak konusu oldu?

Ne olmuştu?

Dome Hotel'in özelleştirilmesi gündeme gelmiş bunun üzerine otelde örgütlü bulunan TES (Turizm Emekçileri Sendikası) oteli 15 Mayıs 2008 tarihinde 10 yıllığına kiralayarak çalışanların işletmesine sunmuştu.