Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,5884 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,24 artışla 8,5850 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4921, en yüksek 8,6136 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,5647 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

Güne 10,4975 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,37 artışla 10,4809 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,3424, en yüksek 10,4730 seviyelerini gören Euro, günü 10,4419 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

Güne 12,1992 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,32 artışla 12,1967 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,0477, en yüksek 12,1979 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,1579 seviyesinde kapattı.

PEKİ YA ALTIN?