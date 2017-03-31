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DP İskele İlçe Kadın Örgütü Ziyamet İlkokulunu ziyaret etti

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DP İskele İlçe Kadın Örgütü Ziyamet İlkokulunu ziyaret etti
Demokrat Parti (DP) İskele İlçe Kadın Örgütü, ‘Kütüphane Haftası’ kapsamında bir dizi etkinli gerçekleştirdi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Meryem Osman Gürler başkanlığında DP İskele İlçe Kadın Örgütü üyeleri, Ziyamet İlkokulu’nu ziyaret etti ve okulda yer alan ‘Okuma Bayramı’ etkinliklerini izledi.

Ziyaret esnasında çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma, kitap sevgisini arttırmak amacıyla 1. Sınıf öğrencilere hikâye kitabı armağan eden DP İskele İlçe Kadın Örgütü, aynı zamanda okul idaresine okul kütüphanesinde yer almak üzere çeşitli kitaplar bağışladı.

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