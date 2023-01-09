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Dük Harry’den Kraliyet ailesine yeni salvo: Düşman olarak gösterdi

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Kamuoyunun aklına Prens Harry olarak kazınan Dük Harry, İngiliz kraliyet ailesine karşı saldırılarını devam ettiriyor.
Dük Harry’den Kraliyet ailesine yeni salvo: Düşman olarak gösterdi

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra bir başta Oprah Winfrey olmak üzere birçok ünlü televizyoncunun karşısına çıkan ve Netflix’te yayınlanan “reality şov” ile savaş açan Sussex Dükü Harry dün de yeni kitabının tanıtımı için Anderson Cooper’ın sorularını yanıtladı.

60 Minutes isimli televizyon programına katılan Harry, babasının ikinci eşi Kraliçe Camilla’ya yönelik çok sert sözler söyledi. İngiliz ve ABD kamuoyunun artık sıkılmaya başladığı Harry, Camilla’yı bir düşman olarak bellediğini de belirterek, “Kendi imajını iyi göstermek için her şeyi yapar. Medyadaki bağlantıları sayesinde bilgi alışverişi yapabiliyordu. Medyadaki bağlantıları onu tehlikeli biri yaptı” yorumunu yaptı.

Harry, babasının Camilla ile evlenmesine ağabeyi William ile karşı çıktığını da dile getirerek, “Ama babamın onun yanında mutlu olduğunu görünce fikrimiz değişti” dedi.

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