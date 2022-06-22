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Dün 100 göçmenin kavgası gündem olmuştu: Almanya’da arka arkaya olaylar

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Almanya'da pazar günü halka açık bir havuzda 100 göçmenin karıştığı kavga ülkenin gündemine otururken, göçmenler ve Almanya'ya entegrasyonları da tartışılmaya başlandı.
Dün 100 göçmenin kavgası gündem olmuştu: Almanya’da arka arkaya olaylar

Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alan Steglitz yüzme havuzunda çıkan ve en az 100 kişinin dahil olduğu kavga ülkede gündem oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından göçmenlerin karıştığı kavga sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kavganın ortaya çıkmasının ardından ülkede huzursuzluk havası hakim olurken, Alman Bild gazetesi son dönemde göçmenlerin karıştığı olayları sıraladı.

Gazete, 100 göçmenin karıştığı ve açık bir havuzda meydana gelen olayın münferit olmadığını, son dönemde göçmenlerin karıştığı olayların artığını duyurdu. Bununla birlikte cinsel saldırılarda da artış gözlemlendi.

► Bavyera eyaletinde Cumartesi günü üç genç ve bir çocuk kavga etti.

► Yine Bavyera eyaletinin Kaufbeuren kentinde yaşları 12 ve 13 olan üç kız Suriyeli iki zanlı tarafından taciz edildi.

► Köln’de 23 yaşındaki bir Afgan göçmen 13 yaşındaki iki kızı taciz etti.

► 14 Mayıs’ta Gelsenkirchen’de (NRW) bir Alman (16) Suriyeli bir (14) kişinin iki dişini kırdı. Daha sonra Suriyeli intikam yemini etti ve kavga ettiği Almanı bıçakladı.

► Stuttgart’ta 15 Haziran’da bir kadın (33) çıplak plajında, 31 yaşındaki bir göçmen tarafından tacize uğradı.

Almanya’da arka arkaya yaşanan tüm bu olaylar ülkeyi alarma geçirirken, Alman polis sendikası başkanı Rainer Wendt daha sıkı kontroller uygulanması gerektiğini vurguladı.

Almanya’da Federal Meclis üyesi Stefan Heck de ülkedeki göçmen entegrasyonun başarısız olduğunu vurguladı.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği CDU üyesi Kai Wegner de Bild’e verdiği demeçte, “Havuzlarımız ve plajlarımız çocuklu aileler için refah yerleri olmalıdır. Hafta sonu ortaya çıkan görüntüler tekrarlanmamalı” dedi.

CDU’dan Philip Amthor da gazeteye, “Havuzda yaşananlar şok edici. Polise çabalarından dolayı minnettarım ama polislerimiz her zaman yüzlerce yüzme havuzunun hepsinde bulunamaz.” dedi.

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