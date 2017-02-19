Dünyadan kısa kısa…

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Bukayk kentinde, ülkenin petrol ve doğalgaz şirketi ARAMCO'ya ait boru hatlarından birinde meydana gelen yağ sızıntısı nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ARAMCO tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Bukayk'taki boru hattında yağ sızıntısı meydana geldiği ve sızıntı nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi.

ARJANTİN’DEKİ OTOBÜS KAZASINDA 19 KİŞİ ÖLDÜ

Arjantin'de meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, And dağları yakında bulunan bir otoyolda 43 kişiyi taşıyan otobüsün devrildiğini açıkladı. Yetkililer, kazada, Arjantin'in Mendoza kentinden Şili'nin başkenti Santiago'ya giden otobüsteki 19 yolcunun hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BELÇİKA'DA YOLCU TRENİ RAYLARDAN ÇIKTI

Belçika'da bir yolcu trenin raylardan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

Le Soir gazetesine göre, kaza Brüksel seferini yapan yolcu treninin, yerel saatle 13.09'da başkentin 30 kilometre doğusundaki Leuven istasyonundan hareket etmesinden hemen sonra yaşandı.

Raydan çıkan trenin 2 vagonun yan yattığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaza sırasında trende 100 yolcu bulunduğu açıklandı. Kazanın ardından, Brüksel ile Liege arasındaki tren seferleri durduruldu.

FRANSA’DA BİNLERCE KİŞİ POLİS ŞİDDETİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN MEYDANA İNDİ

Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

Sendika ve ırkçılık karşıtı derneklerin çağrısıyla yaklaşık 2 bin 300 kişi, polis şiddetini protesto etmek için Republique Meydanı'nda bir araya geldi.

IRAK’IN BAŞKENTİ BAĞDAT’TA BİRDEN FAZLA PATLAMA OLDU: ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlamalarda 5 sivilin öldüğü, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bir semt pazarı yakınlarında yola bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığını açıklandı.

Başkentin güneydoğusundaki En-Nehrevan ve Ebu Garib ilçesine bağlı El-Bekriyye bölgelerindeki bombaların patlaması sonucu ise 3 kişi öldü, 10'u yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un doğu yakasındaki Er-Rifak ve Ez-Zehra mahallelerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) attığı bombaların patlaması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ İRAN’IN GÜNEYİNİ ETKİSİ ALTINA ALDI

İran'ın Kerman eyaletindeki Hanif Barajı'nın şiddetli yağışlara dayanamayarak yıkılması sonucu bölgedeki birçok evi su bastığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Kerman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde bulunan Hanif Barajı'nın, bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılması sonucu, ilçedeki birçok evi su bastı.

Ülkenin güneyini etkisi altına alan şiddetli yağışın meydana getirdiği sel felaketinde 90 köy yolu kapanırken, 800 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğu ve bölgedeki 10 bin evin hasar gördüğü kaydedildi.

HUZİSTAN'DA KUM FIRTINASI

Öte yandan, Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde birkaç gündür su ve elektriklerin kesilmesine neden olan kum fırtınasının devam edeceği belirtildi.