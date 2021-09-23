'Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı' ilan edildi

Almanya'da ünlü bir süpermarket zincirinde çalışan Elaine Victoria'nın üniformasıyla TikTok'ta yaptığı paylaşımlar viral oldu.
TikTok kullanıcılarının 'dünyanın en güzel süpermarket çalışanı' ilan ettiği Victoria'nın paylaşımı 12 milyona yakın izlenme sayısına sahip.
Almanya'da bir süpermarket zincirinde çalışan Elaine Victoria, sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, kasiyerlik yapan Victoria'yı 'dünyanın en seksi süpermarket çalışanı' olarak yorumluyor.
Aldi worker Elaine Victoria dubbed ‘hottest ever’ cashier https://t.co/sEK5GJsKkk— Rick Neal (@Rickstar5150) September 21, 2021
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