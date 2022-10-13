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Dünya’nın en iyi 64 sporcusu arasına girmeyi başardı gururumuz oldu

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Dünya’nın en iyi 64 sporcusu arasına girmeyi başardı gururumuz oldu
Dünya’nın en iyi 64 sporcusu arasına girmeyi başardı gururumuz oldu

Bilardoda birçok uluslararası başarıları bulunan, Avrupa şampiyonu unvanlı Kıbrıslı Türk bilardocu, adını dünyanın en iyi 64 bilardocusunun arasına yazdırdı.

Mustafa Alnar, 10-15 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlantic City şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük pool turnuvası olan US Open organizasyonuna katıldı. Dünyanın en iyi 256 bilardocusunun yer aldığı organizasyonda Alnar ilk maçını 9-4 kaybederken, kaybedenler turundaki ikinci maçını 8-7 kazandı. Üçüncü maçını 8-2 kazanma başarısı gösteren Alnar, dördüncü maçından da 8-7’lik galibiyetle ayrıldı. Beşinci maçını 9-8 kazanan Alnar, son 64 kişi arasına adını yazdırma başarısı göstererek gururlandırdı. Alnar yarın sabaha karşı 4.48’de oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son 32 arasına kalmaya çalışacak.

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