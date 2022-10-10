Dwayne Johnson “ABD başkanlığı adaylığı” iddialarına yanıt verdi

50 yaşındaki ABD’li oyuncu ve eski profesyonel güreşçi Dwayne Johnson, “başkanlık fikri artık gündemimde değil” açıklamasında bulundu.

CBC News’a konuşan Johnson, “Ülkemizi ve içinde yaşayan herkesi seviyorum. Baba olmayı da seviyorum. Ve benim için en önemli şey baba olmak. Hayatımda ilk sırada, özellikle kızlarımın hayatlarındaki bu kritik dönemde” dedi.

“Yolda olmanın ve o kadar meşgul olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum” diyen Johnson’ın yakın zamana kadar ABD Başkanlığı fikrine sıcak baktığı ve bu konuda çeşitli analizler ve araştırmalar yaptırdığı biliniyor.

ABD HALKI SEVİYOR

İki evlilik yapan Johnson’ın Tiana Gia (4), Jasmine Lia (6) ve Simone Alexandira (21) isimlerinde üç kızı var.

2021 yılında ABD’de yapılan bir ankette, katılımcıların %58’i Johnson’ı ülkenin bir sonraki başkanı olarak görmek istediğini belirtti.