EDON’dan iki toplumlu Trodos gezisi

Haravgi’nin haberine göre, EDON, iki toplum gençlerinin Kıbrıs’taki fiili duruma uyum sağlamama çabasını sürdüreceğini ve yeniden birleşme mesajı vereceğini açıkladı.

Trodos gezisinin “emperyalizm karşıtı” niteliği de olacağı belirtilen açıklamaya göre, 28 Ocak Pazar günü Ada’nın her yerinden gençler otobüslerle Trodos’a çıkacak.

Saat 10.00’da buluşma noktası olan Trodos Platosu’nda bir araya gelecek gençler, sanatsal etkinliklerin ardından saat 11.00’de “İngiliz Üslerinin Kıbrıs toprağından uzaklaşması” talebiyle protesto yürüyüşü yapacak. Platoya saat 12.30 gibi yemek için geri dönüleceği kaydedildi.