Eğitimci Yazar Ayşe Tural “Yaşamın Büyüsü “ adlı kitabını Güngördü’ye takdim etti

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tural, ziyarette “Yaşamın Büyüsü” adlı 16’ncı kitabını Güngördü’ye hediye etti ve kitabı hakkında bilgi Verdi



Güngördü, yaptığı konuşmada, Tural’ın hem eğitimci kimliği, hem de bir yazar olarak ülkedeki yazın hayatına büyük katkılar sağladığını ifade ederek, Tural’a hem ziyareti hem de kitap takdimi için teşekkürlerini iletti.

Yazarların sorumlulukları olduğunu dile getiren Güngördü, bunlardan en önemlisinin de üretmek olduğunu kaydetti.