  • BIST 8093.54
  • Altın 1893.531
  • Dolar 28.8793
  • Euro 31.7302
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Egzersiz vücudumuza neyse sanat da ruhumuza o

»
Yeni bir araştırmaya göre egzersiz ya da meditasyon gibi sanat da sağlığımız için vazgeçilmez.
Egzersiz vücudumuza neyse sanat da ruhumuza o

The Guardian’ın haberi sanatın sağlığımıza yararlarının yeterince anlaşılmadığını ortaya koydu.

Londra merkezli Zihinsel Sağlık Vakfı’nın araştırmasına göre sanat özgüvenimizi artırarak yaşamla bağımızı güçlendiriyor; bizi daha dirençli kılıyor. Dahası, anksiyete, depresyon ve stresi yatıştırıyor.

Müze ve sanat kurumlarına finansal destek sağlayan Sanat Fonu’nun yeni anketine göre insanların yüzde 63’ü stres atmak için en az bir kez müze ya da sanat kurumuna gitmiş. Ancak bunu düzenli yapanların oranı yüzde 6. 

Yani çoğu kişi zihinsel sağlığa yararını bizzat deneyimlemesine rağmen sanatı egzersiz gibi düzenli bir ihtiyaç olarak görmüyor.

‘Sanat çapraşık insani duyguları normalleştirir

‘Sanat Bizi Nasıl Dönüştürür’ adlı kitabın ortak yazarı Susam Magsamen, ‘‘Sanat marjinalize edildi ve ‘olmasa da olur’ diye görülmeye başladı. Ancak sanatsal deneyimlere ne kadar muhtaç olduğumuzun farkında değiliz’’ deyip ekliyor: ‘‘Kendimizi iyi hissetmek için çareyi meditasyon ve bilinçli farkındalıkta (mindfulness) görüyoruz. Ancak sanat, ruh halimizi de değiştirir. Birbirine bağlamamız gereken 100 milyar nöronla doğarız. Ve sanat ne kadar hayatımızdaysa sinaps bağlantıları o kadar güçlenir.’’ 

Magsamen, bu bağlantıların çoğunun erken çocuklukta kurulduğunu ancak sanatın ömür boyu faydalı olabileceğini söylüyor: ‘‘Güzel duyusal deneyimlerden faydalanarak daha güçlü bir beyne sahip olmak için asla geç değil. Sanat, dünyanın karmaşasından mütevellit, çoğu zaman anlayamadığımız çapraşık insani duyguları normalleştirir.’’

Sanatın beyin yapımıza etkisini yeni yeni anlasak da genel faydaları zaten biliniyor. 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sanatın zihinsel hastalıkları, yaşlanmayı ve yalnızlığı azaltmaya yaradığını belirtmişti. 

Dahası Londra’daki yoksul topluluklarla yapılan bir araştırma, sanatla iç içe insanların yüzde 79’unun daha sağlıklı beslendiğini, yüzde 82’sinin daha mutlu ve huzurlu olduğunu göstermişti. 

Huzur ve keşif duygusu el ele

Sanat Fonu’nun yöneticisi Jenny Waldman, sanat kurumladı ve müzelerin fiziksel mekanlardan ibaret olmadığını söylüyor: ‘‘Buralar herkese açık ilham verici mekanlar. Sadece sanatın ve fikirlerin keşfedilmediği, aynı zamanda yeni insanlarla tanıştığımız ve yeni ilgi alanları bulduğumuz mekanlar. Dahası toplumsal sorunları tarafsızca tartışabileceğimiz ve fikirlerimizi açabileceğimiz yerler. Yani hem huzuru hem de keşif duygusunu pekiştiriyorlar.’’

Dolayısıyla sanat kurumlarını ve müzeleri özel kılan sadece dingin ortamları değil. Aynı zamanda tartışmalı bir modern heykel, İkinci Dünya Savaşı’ndan bir propaganda malzemesi yahut Mısır firavununun mezarı gibi öğrenme açlığını kamçılayan fikirleri tek çatıda toplamaları.  

‘‘Buralar stresi yatıştıran ve hayatımıza mana katan mekanlar’’ diyor Waldman. 

Son yıllarda sinirbilimi, MR teknolojisiyle sanatın beynimizde yarattığı değişimleri görebilmemizi sağladı. University College London’da sinirbilimci Ahmad Beyh, ‘‘Sanatın beynin duyusal bölgeleriyle çeşitli biçimlerde etkileştiğini biliyoruz. Mesela görsel sanatlar görsel duyum noktasını uyarır. Ancak bilahare tüm duyusal bölgeler bir şekilde beynin ön kısmındaki bölgede birleşir’’ diyor.

Bu bölge karar verme ve ödüllendirme sistemleriyle ilişkili medial orbitofrontal korteks.

Beyh, sanatı beynin ödüllendirmeyle ilişkili bölgeleriyle etkileşerek deneyimlediğimizi söylüyor: ‘‘Bu bölgeler insanlar bir şeye odaklandıklarında ya da kendileri hakkında düşündüklerinde de devreye girer. Kendimizi bize keyif veren deneyimlerle tanımlarız. Yani sanat hemen hemen bizi tanımlar.’’

Ayrıca Beyh, güzel, duyusal bulduğumuz şeylere beynimizin daha çok tepki verdiğini belirtiyor: ‘‘Güzellik ve sanat deneyimi ne kadar güçlüyse, beynin bu bölgelerindeki aktivitenin biyometrik korelasyonu o kadar güçlü olur.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon liralık soru ilk kez açıldı13 Kasım 2023 Pazartesi 08:54
  • Tanya Kilitkayalı yarışmadan elendi…13 Kasım 2023 Pazartesi 08:22
  • Marvel filmleri yine ertelendi: Yeni vizyon tarihleri12 Kasım 2023 Pazar 18:59
  • Topçuköy 2.Bal Festivali açılışı yapıldı11 Kasım 2023 Cumartesi 14:55
  • Picasso'nun 'Saatli Kadın' tablosu 139 milyon dolarla 2023’ün rekorunu kırdı10 Kasım 2023 Cuma 11:59
  • “Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor07 Kasım 2023 Salı 08:24
  • ‘Komik Para’ İskele’de Perde dedi…05 Kasım 2023 Pazar 12:01
  • İtalya'da Michelangelo'nun gizli odası ziyarete açılacak02 Kasım 2023 Perşembe 21:00
  • Tek Perdelik, Komedi Türündeki ‘Komik Para’ Oyunu İlk Kez İskele’de Perde Diyecek26 Ekim 2023 Perşembe 17:57
  • ''Paylaşınca Çoğalır'' sergisi dün akşam Bellapais Manastırı’nda açıldı…24 Ekim 2023 Salı 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti