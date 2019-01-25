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Ekrem Gazi Özusal, DP’nin Lefke İlçe Başkan adayı

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Demokrat Parti (DP) Lefke İlçe Kongresi, 27 Ocak, Pazar günü saat 16.00’da yapılıyor.
Ekrem Gazi Özusal, DP’nin Lefke İlçe Başkan adayı

 Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan kongrede, DP İlçe Başkanı seçimi de yapılacak. Tek aday olarak yapılacağı ileri sürülen DP Lefke İlçe Kongresinde, tek başkan adayı olduğu için başkanlık seçiminin yapılmayacağı öğrenildi.

Demokrat Parti, Lefke İlçe Kongresinde, Serdar Denktaş’a yakınlığı ile bilinen ve bölgede, Serdar Denktaş’ın sağ kolu olarak nitelendirilen, Ekrem Gazi Özusal’ın kongreye tek başkan adayı olarak katılacağı belirlendi. Demokrat Parti’ye yıllardır, özelde Lefke Bölgesinde, genelde KKTC’nin birçok bölgesinde hizmet veren Ekrem Gazi Özusal’ın adaylığına, üyelerin de sıcak baktığı öğrenildi.

Lefke Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olan konge, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak divanın oluşturulmasından sonra yapılacak konuşmalar sonrasında mali rapor ile faaliyet raporunun okunmasına geçilecek. Faaliyet ve Mali Raporun okunmasından sonra da İlçe Başkanlık seçimi gerçekleşecek.  

 

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