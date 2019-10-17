Eleftheria Meydanı’nındaki banklar alay konusu oldu

Lefkoşa’nın güneyindeki “Eleftheria” Meydanı’na konulan yeni banklar, şekillerinden dolayı çeşitli yorumlara ve sosyal medyada mizahlı paylaşımlara neden oldu.

Politis ve diğer gazeteler, meydana konan yeni bankların neden olduğu yorumlara geniş yer verdi.

Haberi “Politis Gazetesine Konuşan Lefkoşalılar Eleftheria Meydanındaki Yeni Bankları Mizahla Karşıladılar-Füze, Gondol, Kano Kayak, Sandal veya Denizaltı” başlığıyla veren gazete, Limasol’daki bisiklet yolu skandalının ardından, Lefkoşa’nın gündem olduğunu yazdı.



Lefkoşalıların ve ziyaretçilerin bu konuda, çoğu mizah olan, çeşitli yorumlarda bulunduklarını yazan gazete, bu bankları deneyen birçok kişinin “Lefkoşa’da sel olursa, endişe etmemize gerek yok çünkü kanolarımız var” şeklinde yorum yaptığını belirtti.



Habere göre, gazeteye konuşan Andreas isimli bir vatandaş “yeni banklarla ilgili haberi duyunca, özellikle bunun için geldim. Fotoğrafları görünce hangisi daha kötü diye sordum. ‘Limasol mu? Lefkoşa mı?’ Bana fitile benzediğini söylediler, görene kadar inanmadım, nihayetinde haklı çıktılar” dedi.



Theodoros isimli kişi ise “Zaha Hantini’nin (çalışmanın mimarı) çalışmalarını bildiğim için şahsen benim hoşuma gitti ancak Venedik duvarlarıyla uyuşmadığını düşünüyorum. Kıbrıs ve Lefkoşa özel bir kimliğe sahip banklar ya da vatandaşların oturup, rahat edeceği banklar yerine gondol veya kanoya benzeyen banklar yapmışlar” ifadesini kullandı.



Lefkoşa Rum Belediye yetkilisi ise konu hakkında yaptığı açıklamada, yorum yapanların meydanın alt kısmında, altı aydan beridir konan banklara dikkat etmediğini belirterek eleştirilerin memnuniyetle kabul edildiğini ancak bunun, belediye tarafından değil mimarlık bürosu tarafından seçildiğini söyledi.

Politikalarının, tüm yorumları kabul etmek olduğunu söyleyen yetkili, bazılarının da abartı olduğunu savundu. Lefkoşa’nın çehresinin değiştirilmesine odaklanmak gerektiğini ifade etti.

Alithia gazetesi ise “Eleftheria” meydanındaki “fütüristik” bankaların, başkent sakinlerinin çılgınca eğlenmesine neden olduğunu belirtirken, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara yer verdi.

Gazete, arkalıkları bulunmayan banklar konusunda daha çok olumsuz yorumlar yapıldığına dikkat çekti.

Gazete, “make me rocket tipi bank” gibi sosyal medya yorumlarına da yer verdi.