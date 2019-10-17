  • BIST 94.311
  • Altın 281,773
  • Dolar 5,8901
  • Euro 6,5461
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Eleftheria Meydanı’nındaki banklar alay konusu oldu

» »
Lefkoşa’nın güneyindeki “Eleftheria” Meydanı’na konulan yeni banklar, şekillerinden dolayı çeşitli yorumlara ve sosyal medyada mizahlı paylaşımlara neden oldu.
Eleftheria Meydanı’nındaki banklar alay konusu oldu

Politis ve diğer gazeteler, meydana konan yeni bankların neden olduğu yorumlara geniş yer verdi.
Haberi “Politis Gazetesine Konuşan Lefkoşalılar Eleftheria Meydanındaki Yeni Bankları Mizahla Karşıladılar-Füze, Gondol, Kano Kayak, Sandal veya Denizaltı” başlığıyla veren gazete, Limasol’daki bisiklet yolu skandalının ardından, Lefkoşa’nın gündem olduğunu yazdı.


Lefkoşalıların ve ziyaretçilerin bu konuda, çoğu mizah olan, çeşitli yorumlarda bulunduklarını yazan gazete, bu bankları deneyen birçok kişinin “Lefkoşa’da sel olursa, endişe etmemize gerek yok çünkü kanolarımız var” şeklinde yorum yaptığını belirtti.


Habere göre, gazeteye konuşan Andreas isimli bir vatandaş “yeni banklarla ilgili haberi duyunca, özellikle bunun için geldim. Fotoğrafları görünce hangisi daha kötü diye sordum. ‘Limasol mu? Lefkoşa mı?’ Bana fitile benzediğini söylediler, görene kadar inanmadım, nihayetinde haklı çıktılar” dedi.


Theodoros isimli kişi ise “Zaha Hantini’nin (çalışmanın mimarı) çalışmalarını bildiğim için şahsen benim hoşuma gitti ancak Venedik duvarlarıyla uyuşmadığını düşünüyorum. Kıbrıs ve Lefkoşa özel bir kimliğe sahip banklar ya da vatandaşların oturup, rahat edeceği banklar yerine gondol veya kanoya benzeyen banklar yapmışlar”  ifadesini kullandı.


Lefkoşa Rum Belediye yetkilisi ise konu hakkında yaptığı açıklamada, yorum yapanların meydanın alt kısmında, altı aydan beridir konan banklara dikkat etmediğini belirterek eleştirilerin memnuniyetle kabul edildiğini ancak bunun, belediye tarafından değil mimarlık bürosu tarafından seçildiğini söyledi. 
Politikalarının, tüm yorumları kabul etmek olduğunu söyleyen yetkili, bazılarının da abartı olduğunu savundu. Lefkoşa’nın çehresinin değiştirilmesine odaklanmak gerektiğini ifade etti. 
Alithia gazetesi ise “Eleftheria” meydanındaki “fütüristik” bankaların, başkent sakinlerinin çılgınca eğlenmesine neden olduğunu belirtirken, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara yer verdi.
Gazete, arkalıkları bulunmayan banklar konusunda daha çok olumsuz yorumlar yapıldığına dikkat çekti.
Gazete, “make me rocket tipi bank” gibi sosyal medya yorumlarına da yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Hükümeti AB yaptırımlarını bekliyor17 Ekim 2019 Perşembe 12:11
  • “Maraş Belediyesi” Brüksel’de temaslarda bulunuyor17 Ekim 2019 Perşembe 12:06
  • “Birleşmiş Milletler formül arıyor”17 Ekim 2019 Perşembe 11:33
  • Neofitu görev süresi dolan Yunan Büyükelçi Fotopulos ile görüştü17 Ekim 2019 Perşembe 10:58
  • Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusu gelecek hafta17 Ekim 2019 Perşembe 10:57
  • AKEL’den Suriye halkına destek etkinliği16 Ekim 2019 Çarşamba 12:20
  • İrlanda Cumhurbaşkanı Lefkoşa’yı yüksekten seyretti16 Ekim 2019 Çarşamba 12:19
  • Rum Meclis Başkanı PAB toplantısında16 Ekim 2019 Çarşamba 12:17
  • Rum Bakanlar Kurulu’ndan ateşli silahlara ilişkin yasa tasarısına onay16 Ekim 2019 Çarşamba 12:16
  • Elverişsiz hava şartları güneyde de etkili oldu16 Ekim 2019 Çarşamba 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti