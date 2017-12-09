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Elektronik nargileye polis baskını

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Elektronik nargileye polis baskını
Elektronik nargileler sadece bazı Güney Amerika ülkelerinde, Arap Emirlikleri'nde, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta yasak.

Hamitköy’de A.E.D.’nin (E-22) kullandığı araçta dün gece yapılan aramada, KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ettiği ithali ve satışı yasak toplam 162 elektronik nargile aroması, 20 elektronik nargile, 30 elektronik nargile camı, 13 elektronik nargile tankı, 9 elektronik nargile kılıfı, 7 elektronik nargile pili, 15 elektronik nargile filtresi, 3 elektronik nargile teli, 3 elektronik nargile pamuğu, 2 elektronik nargile şarj cihazı ve 2 elektronik nargile cam tüpü bulundu.

Yine dün gece Lefkoşa’da F.T.’nin (E-31) kullandığı araçtaki aramada ise KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ettiği belirtilen, ithali ve satışı yasak toplam 42 elektronik nargile aroması ve 6 elektronik nargile filtresi bulundu.
Polis her iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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