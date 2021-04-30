Emekli Başöğretmen Hasan Yalkut vefat etti...
Cenazesi 1/5/2021 tarihinde saat 11:30 da Lefkoşa mezarlığında cenaze namazını müteakip defnedilecek.
Detay Kıbrıs olarak ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Emekli Başöğretmen Hasan Yalkut vefat etti...
Cenazesi 1/5/2021 tarihinde saat 11:30 da Lefkoşa mezarlığında cenaze namazını müteakip defnedilecek.
Detay Kıbrıs olarak ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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