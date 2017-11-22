En son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki hafta önce Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında açıkladığı istifasını "geçici olarak askıya aldığını" duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Hariri, istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu, ancak ikili görüşme sonrası "istifayı bekletmesinin istendiğini" açıkladı.

Lübnan Başbakanı Hariri ülkeye döndükten bir gün sonra Cumhurbaşkanı Avn ile bir araya geldi.

Avn, Hariri'den istifasını yüz yüze iletmesinde ısrar etmiş, başbakanın bu kararı "tehdit altında" almış olabileceğini düşündüğünü belirtmişti.

Hariri ise Suudi Arabistan'ın istifa etmesi yönünde kendisine baskı uyguladığı iddiasını reddediyordu.

Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, Suudi Arabistan'ı Hariri'yi Riyad'da ev hapsinde tutmakla suçlamıştı.

Başbakan Saad Hariri, 4 Kasım günü Suudi Arabistan ziyareti sırasında Lübnan'da can güvenliğinden endişe ettiği için görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

SON OLARAK ANASTASİADİS'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hariri, Mısır’dan ülkesine dönüşünde Güney Kıbrıs’a uğramış ve saat 22:00 sularında Larnaka Havaalanında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.

Politis, Hariri’nin dün akşamki ziyaretinin aslında dün sabahtan beri bilindiğini ve planlandığını, görüşme talebinin ise Hariri’den geldiğini kaydetmişti.

Politis, Hariri’nin Anastasiadis’ten, AB’yle ilişkili olanlar da dahil bazı konularda desteğini istediğini iddia etmişti.