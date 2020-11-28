  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Engels 200 yaşında

» »
Karl Marx’la beraber Marksizmin ve komünizmin iki büyük kurucularından birisi olan Friedrich Engels’in bugün 200. yaş günü.
Engels 200 yaşında

1820’de Almanya’nın Wuppertal kentinde fabrikatör bir ailenin çocuğu olarak doğan Engels, Marx’la beraber Komünist Manifesto’yu ve Das Kapital’i yazarak komünist kuramın geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Marx’ın ölümünün ardından onun en önemli eseri Das Kapital’in son iki cildini tamamladı. “Komünizmin İlkeleri” gibi önemli referans çalışmalara imza attı.

Engels, 5 Ağustos 1895’de Londra’da hayatını kaybetti. Engels’in 200. doğum yıl dönümü vesilesiyle bugün doğduğu kent olan Wuppertal başta olmak üzere Frankfurt, Mainz gibi kentlerde etkinlikler yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Kıbrıs Partisi’nden 1 Mayıs mesajı…01 Mayıs 2020 Cuma 15:52
  • 1 Mayıs’ın doğuşu01 Mayıs 2020 Cuma 11:25
  • CTP: “Emekçi haklarının budanmasına asla göz yummayacağız”30 Nisan 2020 Perşembe 17:00
  • DEV-İŞ: “UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın”29 Nisan 2020 Çarşamba 14:03
  • 1500 TL için başvurular 20 Nisan'dan sonra16 Nisan 2020 Perşembe 14:17
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz narenciye hasatını inceledi04 Nisan 2020 Cumartesi 20:26
  • Ataoğlu, korona virüs krizi ile ilgili hükümetin aldığı önlemleri eleştirdi26 Mart 2020 Perşembe 14:38
  • Büyükkonuk'taki grev yasaklandı17 Mart 2020 Salı 00:58
  • Büyükkonuk’ta Grev 3. Gününde11 Mart 2020 Çarşamba 13:46
  • Yerli işgücü ve işverenlere teşvikler05 Mart 2020 Perşembe 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti