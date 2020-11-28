Engels 200 yaşında

Karl Marx’la beraber Marksizmin ve komünizmin iki büyük kurucularından birisi olan Friedrich Engels’in bugün 200. yaş günü.

1820’de Almanya’nın Wuppertal kentinde fabrikatör bir ailenin çocuğu olarak doğan Engels, Marx’la beraber Komünist Manifesto’yu ve Das Kapital’i yazarak komünist kuramın geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Marx’ın ölümünün ardından onun en önemli eseri Das Kapital’in son iki cildini tamamladı. “Komünizmin İlkeleri” gibi önemli referans çalışmalara imza attı.

Engels, 5 Ağustos 1895’de Londra’da hayatını kaybetti. Engels’in 200. doğum yıl dönümü vesilesiyle bugün doğduğu kent olan Wuppertal başta olmak üzere Frankfurt, Mainz gibi kentlerde etkinlikler yapılacak.