Erdoğan, ABD'de Yahudi kuruluş temsilcileriyle buluştu

Erdoğan'a, Berat Albayrak, Ruhsar Pekcan ve Binali Yıldırım eşlik etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti. Erdoğan'a; kabulde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile görüşmesi bekleniyor.