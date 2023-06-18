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Erdoğan: Enflasyon tek haneye düşecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Yeni ekonomi kadrosunun birinci önceliğinin enflasyon olduğunu belirten Erdoğan, ''Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz.'' dedi.
Erdoğan: Enflasyon tek haneye düşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni''nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yaptığınız ihracat ile yerli ve milli tarifimizin adeta vücut bulmuş halisiniz. Türkiye'ye inandığınız ekonomimize omuz verdiğiniz için hepinize minnettarlığımı ifade ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz bize taleplerini iletti öneriler sundu. Biz de sizin sorunlarınıza kalıcı çözümler ürettik. Gün oldu sizlerle birlikte yeni pazarlar bulmak için ülke ülke dolaştık. Bu yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık ve süratle ziyaretlerimize başladık. Sizden gelen ülkemiz dış ticaretine ivme kazandıracak her türlü teklifi değerlendirdik. El ele gönül gönüle hareket ederek Türkiye'yi ihracatta tarihinin en büyük başarıları ile tanıştırdık.

‘2022 SENESİ İHRACAT AÇISINDAN REKORLAR YILI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ’

21 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye 2001 krizinin ağır şoku altındaydı. 2022 senesi ihracatımız açısından adeta rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. Mal ihracatımız yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar oldu.

‘DEPREMİN EKONOMİMİZ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ GÜNDEN GÜNE AZALIYOR’

Bu yıla çok güçlü bir giriş yaptık. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi de derinden sarstı. Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri günden güne azalıyor.

‘ENFLASYONU TEKRAR TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ’

Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu mesele oluşturuyor. Büyüme ekseninde hedeflerimize yürüyeceğiz. Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin dış politikada attığı adımlar ihracatta çarpan etkisi yaptı. İhracatçımız artık gayrimenkulünü bankaya ipotek vermek mecburiyetinde kalmıyor. İstanbul Finans Merkezi yatırım çekme potansiyelini artıracak.

‘DÜNYADA YILDIZI GİDEREK PARLAYAN BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Dünyada yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. İçimizdeki kimi gafiller anlamasa da yurt dışında ülkemizi takip edenler bu hakikati daha net görüyor.

'ÜLKEMİZ GÜMBÜR GÜMDÜR GELİYOR'

Ülkemiz gümbür gümbür geliyor. 17 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile ihtiyacımız olan azmi ve kararlılığı tekrar elde ettik. Her iki seçimde de ezici bir zafer kazanarak ülkemize 5 yıl daha hizmet etme şerefine nail olduk. 28 Mayıs gecesi sandıkların kapanmasıyla birlite Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atmış bulunuyoruz.

'TÜRKİYE BÜYÜK BİR KUŞATMAYI PARÇALAMIŞTIR'

Türkiye sadece 21 yıllık değil asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçalamıştır.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Millete pazarladıkları masanın kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. Muhalefet açığını maalesef bir türlü kapatamadık. Son seçim sonuçlarını muhalefet açığının kapanması için fırsat teşkil ettiğine inanıyorum. Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var.''

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