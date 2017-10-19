Ertuğruloğlu, KTOB heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden (KTOB) bir heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç ile beraberindeki heyeti kabulünde, Birliğin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kabulde yaptığı konuşmada, turizm alanında ambargolardan dolayı yaşanan sıkıntıları yakından bildiklerini ifade eden Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak sıkıntıların aşılması ve KKTC'ye yönelik engellemelerin kaldırılması için çalıştıklarını söyledi.

Görüşmede Ertuğruloğlu'na Müsteşar Mustafa Lakadamyalı ile Genel Müdür Kemal Köprülü eşlik etti.