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Esentepe'de araç yangını

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Aracın makine kısmındaki kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı...
Esentepe'de araç yangını

23.09.2018 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Esentepe'de Turtle Bay Sitesi içerisinde park halinde bulunan Mustafa Volkan HASANBULLİ’ye ait aracın makine kısmındaki kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu araç ile içerisinde bulunan adı edilene ait sürüş ehliyeti, kimlik kartı ve araca ait tüm evraklar tamamen yanarken, aracın yanında bulunan binanın merdiven boşluğunda bulunan iki adet lamba, bir daireye ait iki adet pencere camı oluşan ısıdan dolayı çatlayarak zarar görürken, dört daireye ait binanın dış duvarları islenmek suretiyle zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir. 

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