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Eski çalışanlarından Mark Zuckerberg ve eşine dava… Irkçılık ve taciz iddiaları dikkat çekti

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Kurucusu olduğu Facebook’un son dönemde adı karıştığı skandallar ve dünya çapındaki erişim kriziyle sıkıntılı günler geçiren Mark Zuckerberg, şimdi de bir davayla gündemde.
Eski çalışanlarından Mark Zuckerberg ve eşine dava… Irkçılık ve taciz iddiaları dikkat çekti

Kurucusu olduğu Facebook’un son dönemde adı karıştığı skandallar ve dünya çapındaki erişim kriziyle sıkıntılı günler geçiren Mark Zuckerberg, şimdi de bir davayla gündemde.

Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, eski çalışanları Mia King ve John Doe tarafından açılan davanın şokunu yaşıyor. İki isim milyarder çiftin evinde çalıştıkları dönemde, Zuckerberg’in güvenlik şefi Liam Booth tarafından fiziksel ve sözlü tacize maruz kaldıklarını öne sürdü.

MARKLE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

San Francisco’da dava açan King ve Doe, Booth’un ırkçı ve homofobik ifadeler kullandığını, Doe’ya fiziksel tacizde bulunduğunu iddia etti. Booth’un Prens Harry’nin eşi Meghan Markle ile ilgili de Kraliyet ailesinin soyunu kirlettiğini söylediğini aktardı.

King ve Doe, işverenlerin fazla çalışma saatlerine rağmen mesai ücretlerini ödemediklerini de savundu.

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