Eski First Lady’den olay sözler: Barack’a katlanamıyordum

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, evliliklerinde uzun bir dönem eşi Barack Obama'ya katlanamadığını açıkladı.

Yeni kitabının tanıtımı için Revolt TV'ye konuşan Michelle Obama, eski ABD Başkanı Barack Obama'yla evliliklerinin bir dönem büyük yara aldığını söyledi. İki kızlarının küçük olduğu, Barack Obama’nın da siyasette yükseldiği dönemde evliliklerinde çok zorlandıklarını anlatan 58 yaşındaki eski First Lady, çocuk büyütmenin çift olarak hayatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kelly Rowland, H.E.R., Winnie Harlow ve Beyoncé'nin annesi Tina Knowles-Lawson’ın da konuk olduğu yuvarlak masa yayınında konuşan Michelle Obama, “İnsanlar bunu söylediğimde hainlik yaptığımı düşünüyor. Ama eşime tahammül edemediğim 10 yıllık bir dönem oldu. Bilin bakalım bu ne zamandı? Çocuklarımızın küçük olduğu yıllar” dedi. Kariyerlerini kurmaya çalıştıkları dönemde kendisine çocuk bakımı konusunda çok yük bindiğini söyleyen Obama, “Bunun adil olmadığını düşünmüştüm. Benim 70, onun 30 yaşında olduğu zamanlar vardı” ifadelerini kullandı.

30 yıldır evli olan çift, ABD'nin en mutlu ve örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Barack Obama, 2009'dan itibaren 8 yıl boyunca ABD Başkanlığı yapmış, mutlu aile hayatıyla da sık sık haberlere konu olmuştu.

Çiftin bugün 20'li yaşlarda olan Sasha ve Malia adında iki kızı var.