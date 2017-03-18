Eski İngiltere Maliye Bakanı Osborne Londra gazetesine genel yayın yönetmeni oldu

Eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Londra'da yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Evening Standard gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu.

İngiltere'de, geçen yıl ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının çıktığı Brexit referandumu sonrası Başbakan olan Theresa May, Osborne'u görevden almıştı.

Osborne, İngiltere'de son olarak bir finans şirketinde haftada bir gün çalışacağı iş için yıllık 650 bin sterlinlik (yaklaşık 800 bin dolar) maaşı ve 6 ayda yaptığı 15 konuşmadan 800 bin sterlin (yaklaşık bir milyon dolar) kazanmasıyla gündeme gelmişti.

Evening Standard gazetesinden alacağı maaş ise açıklanmadı.

Profesyonel bir gazetecilik geçmişi olmayan 45 yaşındaki Osborne, haftada dört gün çalışacak.

2010'da Maliye Bakanı olan ve Muhafazakâr Parti hükümetinin kemer sıkma politikalarının mimarı olan Osborne, milyarder Rus iş adamı Evgeni Lebedev'e ait gazetede cesur bir yayıncılık yapacaklarını söyledi.

Guardian gazetesine göre George Osborne, yıllık 75 bin sterlinlik (92 bin dolar) milletvekili maaşına ek olarak ABD'de Cumhuriyetçi senatör John McCain'in kurduğu bir düşünce kuruluşundan yılda yaklaşık 150 bin dolar, ailesine ait duvar kağıdı şirketinden de yılda 55 bin dolar kar payı alıyor.

Osborne, henüz yayımlanmayan "Age of Unreason" (Mantıksızlık Çağı) adlı kitabı için de 123 bin dolar avans almıştı.