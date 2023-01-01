  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Eski kick boksçunun fuhuş şebekesi çöktü: “Tate’in melekleri” ortaya çıktı

»
ABD’de kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan ve seks ticareti yaptığı ortaya çıkan ABD’li eski kick boksçu Andrew Tate, Romanya’da gözaltına alındıktan sonra yeni bilgiler gelmeye başladı.
Eski kick boksçunun fuhuş şebekesi çöktü: “Tate’in melekleri” ortaya çıktı

Dünya, hafta içinde Romanya’da gözaltına alınan ABD’li eski kick boksçu ve sosyal medya fenomeni Andrew Tate’i konuşuyor…

Cinsiyetçi açıklamaları yüzünden tepki çektiği bir dönemde Romanya’da bir fuhuş şebekesi kurduğu ortaya çıkan Tate geçen hafta iklim aktivisti Greta Thunberg ile de atışmıştı. Tate, Thunberg ile atıştıktan kısa bir süre sonra Romanya’da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Tate’in Romanya’da bir fuhuş çetesi kurduğu ve burada genç kadınlara cinsel saldırıda bulunarak tecavüz ettiği ortaya çıkarken ona yardımcı olan iki kadının da kimliği belli oldu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde “Tate’in melekleri” lakaplı iki genç kadının fuhuş şebekesini yönettiği belirtildi.

Radu’nun lüks tasarım ürünler giyerek sık sık poz vermesi uluslararası kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Tate’in en büyük yardımcılarından olan 32 yaşındaki eski polis memuru Luana Radu ile ABD’li “iş insanı ve sosyal medya fenomeni” 28 yaşındaki Georgiana Naghel’in de gözaltına alındığı duyuruldu.

Georgina Naghel’in ise Tate ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

ZORLA CİNSEL İÇERİKLİ FİLM ÇEKTİRİYORLARMIŞ

Bu iki kadının ise şebekenin kaçırdığı 6 kadını mahkum olarak tutmaya yardımcı olduğu belirtildi. Alıkonulan kadınlara zorla pornografik içerikler ve cinsel içerikli filmler yaptırdıkları belirtilirken

Eski bir polis memuru olan Radu’nun 8 yıl önce mesleği bıraktığı belirtildi.

Yaklaşık yüz milyon dolarlık bir örgüt kuran çetenin insan kaçakçılığı da yaptığı belirtilirken yargı sürecinin de devam ettiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gösterişli kraliyet hikayelerinden iki farklı kadın portresi: Prenses Mary ve Meghan Markle28 Aralık 2022 Çarşamba 22:30
  • Kim Kardashian o soru sorulunca gözyaşlarına boğuldu27 Aralık 2022 Salı 22:50
  • Georgina Rodriguez’den Ronaldo’ya çılgın yeni yıl hediyesi26 Aralık 2022 Pazartesi 23:53
  • Lirik Şiir Grubu Lefkoşa’da sahne alacak26 Aralık 2022 Pazartesi 18:25
  • “Romeo ve Juliet-Bir Evlilik Zehirlenmesi” yeniden sahnede26 Aralık 2022 Pazartesi 13:48
  • İngiliz The Sun gazetesi Meghan Markle ve Harry’den özür diledi25 Aralık 2022 Pazar 15:46
  • ‘Buradayım’/ ‘Here I am’ sergisi bugün Rüstem’de açılıyor24 Aralık 2022 Cumartesi 11:31
  • Milyarder Richard Branson her liderin sahip olması gereken en önemli özelliği açıkladı23 Aralık 2022 Cuma 22:12
  • Bilimsel araştırma: Kötü karakterlerin neden sevildiği ortaya çıktı23 Aralık 2022 Cuma 20:17
  • “Prens Harry ve Meghan Markle gerçek dünyayla başa çıkamayan iki küçük çocuk”22 Aralık 2022 Perşembe 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti