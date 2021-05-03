"Esrarlı şekerleme" yiyen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Birleşik Krallık’ta 4 çocuk, Surrey Emniyet Teşkilatı'na göre içine esrar konulmuş olması muhtemel jöleli şekerlemeleri yedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis, 12 ve 13 yaşlarında iki oğlanla 12 yaşında bir kız çocuğunun şekerlemelere durmadan kusarak ve bayılarak gösterdiği reaksiyonun ardından aceleyle hastaneye götürüldüğünü söyledi.

12 yaşındaki bir diğer oğlan da şekerlemelerden yediği düşünüldüğü için ailesi tarafından önlem amacıyla hastaneye götürüldü. 4 çocuk da hastanede bir gece müşahede altında kaldı.

Polis, esrar içerdiği düşünülen şekerlemelerin çocuklara Epsom'daki Court Recreation Ground parkında verildiği yönünde bir iddia olduğunu söyledi.

Olayda bahsi geçen şekerlemelere dair ellerinde net bir tanım bulunmadığını fakat önceki gece de benzer bir şekilde jöleden yeşil daireler gibi görünen "elmalı halka jelibon" raporu aldıklarını ekledi. Söz konusu olaya dahil olan kişi şiddetli bir reaksiyon göstermemişti.

Surrey Emniyeti, 1 Mayıs'ta South East Coast Ambulans servisi tarafından olaya müdahale etmesi için Epsom'daki Court Recreation Ground'a yakın Pound Lane'de bulunan dükkanlara çağrıldı. Polis daha sonra ebeveynlere çocuklarıyla "yenilebilir uyuşturucuların" muhtemel zararlarını konuşmalarını tavsiye etti.

Dedektif Lee Marks şunları söyledi:

Elbette bu şekerlemelerin ne olduğunu, nereden geldiğini ve ne içerdiklerini anlamaya çalışıyoruz. Fakat birincil önceliğimiz ebeveynleri uyarmak ve bölgedeki çocuklara bu tarz şekerlemeleri denemeye özenmemelerini söylemek çünkü azımsanmayacak ölçüde zarar verdikleri açık.

Birleşik Krallık'ta 'içine esrar konulmuş' veya 'CBD katılmış' diye pazarlanan bu tarz ürünler yasa dışıdır ve bu yüzden düzenlemeye tabi değillerdir. Profesyonel ambalajlı ticari ürünler gibi görünebilirler fakat bu onların güvenli veya yasal olduğunu gösteren bir işaret olarak görülmemeli.