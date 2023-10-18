Estia Planı’yla İsrail’den toplam 1.084 kişi Kıbrıs’a geldi

Bakanlık açıklamasında, Orta Doğu’daki acil durum ışığında ESTİA Özel Ulusal Eylem Planı’nın faaliyete geçirildiği 10 Ekim’den bugün, 17 Ekim saat 12.00’ye kadar toplam 1.084 Avrupa ve üçüncü ülke vatandaşının adaya geldiği, bu kişilerin birçoğunun ülkelerine gitmek üzere ülkeden ayrıldıkları kaydedildi.
Açıklamada, ESTİA Özel Ulusal Planı’nın faaliyete geçirilmesiyle tüm servislerden Larnaka’daki ZENON Koordinasyon Merkezi’nde, Baf Havaalanı ve Kıbrıs Cumhuriyeti limanlarında temsilciler bulunduğu; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgedeki diplomatik misyonlarıyla sürekli koordinasyon hâlinde olunduğu belirtildi.
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