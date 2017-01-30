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“Etkinlikten elde edilen tüm gelir can dostlarımız için”

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“Etkinlikten elde edilen tüm gelir can dostlarımız için”
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hayvanseverler Kulübü, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Yeşil Barış Hareketi ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER)’nin bünyesinde düzenlenen Mağusa Geri Dönüşüm Etkinliği’ne katıldı.

Geri Dönüşüm Etkinliği’nde Altın Patiler Derneği ve Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin de katılım gösterdiğini ifade eden UKÜ Hayvanseverler Kulübü Başkanı ve İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Eda Zeybel, söz konusu etkinliğin Yeşil Barış Hareketi’nin Umut Tenekeleri (Cans of Hope) Projesi adı altında kurulduğunu ve Avrupa Birliği’nin de katkılarıyla finanse edildiğini söyledi. Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) alanında gerçekleştirilen proje kapsamında orada görevli bulunan bireylerin çevre ile ilgili projelerini tanıttıklarını aktaran Kulüp Başkanı Eda Zeybel, görevlilerin aynı zamanda hayvan hakları için kermes düzenlediklerinin altını çizdi. Etkinlikte stantların kurulduğunu belirten Zeybel, her stant açan derneğin kazandığı gelirin kendi derneklerine gittiğini ifade ederek, “Etkinlikten elde edilen tüm gelir can dostlarımız hayvanlar için harcanacaktır.” dedi.

“Katkı koyan herkese çok teşekkürler”

Mağusa Geri Dönüşüm Etkinliği’nde Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM)’nin katkılarıyla UKÜ Hayvanseverler Kulübü olarak dışarıda yaşayan sahipsiz hayvanlara yuva yaptıklarını anlatan Kulüp Başkanı Zeybel, daha sonra kulüp arkadaşlarının da yardımıyla yaptıkları yuvaları keyifle boyadıklarını söyledi. Hayvanseverler Kulübü Başkanı Eda Zeybel, etkinliğin aynı zamanda Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği tarafından “Bu Dünya Hepimizin!” sloganıyla ifade edildiğinin de altını çizdi. Mağusa Suriçi Derneği (MASDER)’nin Çevre, Hayvan Hakları ve bu tür etkinliklere destek olarak gerekli alanları sağladığını ifade eden UKÜ Hayvanseverler Kulübü Başkanı ve Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Eda Zeybel, katkılarından dolayı UKÜ ailesine, MASDER’e ve Hayvanseverler Kulübü üyelerine teşekkür ederek, bu konudaki memnuniyetini dile getirdi

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